Сьогоднішня ціна NeiroWifHat (NEIROH)

Поточна ціна NeiroWifHat (NEIROH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.84K USD. Ціна NEIROH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeiroWifHat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.11K USD

- зміна ціни NeiroWifHat протягом дня — -18.06%

- циркуляційна пропозиція – 782.32M USD

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