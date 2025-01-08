Ціна NeiroWifHat (NEIROH)
Поточна ціна NeiroWifHat (NEIROH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.84K USD. Ціна NEIROH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NeiroWifHat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.11K USD
- зміна ціни NeiroWifHat протягом дня — -18.06%
- циркуляційна пропозиція – 782.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NeiroWifHat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NeiroWifHat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NeiroWifHat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NeiroWifHat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.06%
|30 днів
|$ 0
|-62.93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NeiroWifHat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-64.70%
-18.06%
-26.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space.
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