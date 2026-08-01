Сьогоднішня ціна Neiro on Tron

Поточна ціна Neiro on Tron (NEIRO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEIRO до USD становить $ 0 за NEIRO.

Neiro on Tron наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 240, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NEIRO. Протягом останніх 24 годин NEIRO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00169412, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEIRO змінився на -- за останню годину та на -0,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Neiro on Tron (NEIRO)

Ринкова капіталізація $ 36,24K$ 36,24K $ 36,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,24K$ 36,24K $ 36,24K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Neiro on Tron — $ 36,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEIRO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,24K.