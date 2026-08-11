Сьогоднішня ціна Neiro

Поточна ціна Neiro (NEIRO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEIRO до USD становить $ 0 за NEIRO.

Neiro наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28,393,809, з циркуляційною пропозицією у 420.69B NEIRO. Протягом останніх 24 годин NEIRO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00301761, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEIRO змінився на -0.53% за останню годину та на +8.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Neiro (NEIRO)

Ринкова капіталізація $ 28.39M$ 28.39M $ 28.39M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28.39M$ 28.39M $ 28.39M Циркуляційне постачання 420.69B 420.69B 420.69B Загальна пропозиція 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Neiro — $ 28.39M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEIRO — 420.69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28.39M.