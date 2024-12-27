Ціна Neirei (NEIREI)
Поточна ціна Neirei (NEIREI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 699.43K USD. Ціна NEIREI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neirei:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.55K USD
- зміна ціни Neirei протягом дня — -12.74%
- циркуляційна пропозиція – 99.28B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neirei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Neirei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neirei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neirei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.74%
|30 днів
|$ 0
|-57.50%
|60 днів
|$ 0
|-54.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neirei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-12.74%
-38.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since. The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot!
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