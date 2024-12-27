Сьогоднішня ціна Neirei (NEIREI)

Поточна ціна Neirei (NEIREI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 699.43K USD. Ціна NEIREI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neirei:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.55K USD

- зміна ціни Neirei протягом дня — -12.74%

- циркуляційна пропозиція – 99.28B USD

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