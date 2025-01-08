Сьогоднішня ціна Neged (NEGED)

Поточна ціна Neged (NEGED) сьогодні становить 0.00004979 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEGED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neged:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.89 USD

- зміна ціни Neged протягом дня — -8.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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