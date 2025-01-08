Ціна Neged (NEGED)
Поточна ціна Neged (NEGED) сьогодні становить 0.00004979 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEGED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neged:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.89 USD
- зміна ціни Neged протягом дня — -8.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neged до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Neged до USD становила $ -0.0000132973.
За останні 60 днів зміна ціни Neged до USD становила $ +0.0000037681.
За останні 90 днів зміна ціни Neged до USD становила $ +0.000008479044293612725.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.35%
|30 днів
|$ -0.0000132973
|-26.70%
|60 днів
|$ +0.0000037681
|+7.57%
|90 днів
|$ +0.000008479044293612725
|+20.52%
Останній аналіз цін Neged: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-8.35%
+1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$NEGED — is reversed memecoin $DEGEN coin, built on Base. Created for fun and $DEGEN community.
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