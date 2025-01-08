Сьогоднішня ціна NeftyBlocks (NEFTY)

Поточна ціна NeftyBlocks (NEFTY) сьогодні становить 0.00288777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeftyBlocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.43 USD

- зміна ціни NeftyBlocks протягом дня — -10.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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