Токеноміка Neemo Staked Astar (NSASTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Neemo Staked Astar (NSASTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Neemo Staked Astar (NSASTR) Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Офіційний вебсайт: https://neemo.finance/ Купити NSASTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Neemo Staked Astar (NSASTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Neemo Staked Astar (NSASTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,73M $ 3,73M $ 3,73M Загальна пропозиція: $ 154,17M $ 154,17M $ 154,17M Циркуляційна пропозиція: $ 154,17M $ 154,17M $ 154,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,73M $ 3,73M $ 3,73M Історичний максимум: $ 0,0567 $ 0,0567 $ 0,0567 Історичний мінімум: $ 0,02243983 $ 0,02243983 $ 0,02243983 Поточна ціна: $ 0,02421193 $ 0,02421193 $ 0,02421193 Дізнайтеся більше про ціну Neemo Staked Astar (NSASTR)

Токеноміка Neemo Staked Astar (NSASTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Neemo Staked Astar (NSASTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NSASTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NSASTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NSASTR, досліджуйте ціну токена NSASTR в реальному часі!

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