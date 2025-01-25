Ціна Neemo Staked Astar (NSASTR)
Поточна ціна Neemo Staked Astar (NSASTR) сьогодні становить 0.055007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NSASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neemo Staked Astar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15K USD
- зміна ціни Neemo Staked Astar протягом дня — -1.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neemo Staked Astar до USD становила $ -0.00075078699153279.
За останні 30 днів зміна ціни Neemo Staked Astar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neemo Staked Astar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neemo Staked Astar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00075078699153279
|-1.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neemo Staked Astar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-1.34%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.
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