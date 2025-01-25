Сьогоднішня ціна Neemo Staked Astar (NSASTR)

Поточна ціна Neemo Staked Astar (NSASTR) сьогодні становить 0.055007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NSASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neemo Staked Astar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15K USD

- зміна ціни Neemo Staked Astar протягом дня — -1.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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