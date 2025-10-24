Інформація щодо ціни NEEDL (NEEDL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,61% Зміна ціни (1 дн.) +0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +29,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +29,28%

Актуальна ціна NEEDL (NEEDL) становить --. За останні 24 години NEEDL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEEDL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NEEDL змінився на -0,61% за останню годину, +0,74% за 24 години та на +29,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NEEDL (NEEDL)

Ринкова капіталізація $ 23,99K$ 23,99K $ 23,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,99K$ 23,99K $ 23,99K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 999,979412 999 999 999,979412 999 999 999,979412

Поточна ринкова капіталізація NEEDL — $ 23,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEEDL — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999999.979412. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,99K.