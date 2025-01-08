Ціна NebX (XPOWER)
Поточна ціна NebX (XPOWER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XPOWER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NebX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72K USD
- зміна ціни NebX протягом дня — +2.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NebX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NebX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NebX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NebX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.02%
|30 днів
|$ 0
|-64.69%
|60 днів
|$ 0
|-69.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NebX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+2.02%
+22.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NebX is a revolutionary platform designed to give every X account tangible value. Users can claim an airdrop of XCOIN based on the value and activity of their X accounts.
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