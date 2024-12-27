Сьогоднішня ціна Nebulas (NAS)

Поточна ціна Nebulas (NAS) сьогодні становить 0.00408305 USD з ринковою капіталізацією $ 185.78K USD. Ціна NAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nebulas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.25K USD

- зміна ціни Nebulas протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 45.50M USD

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