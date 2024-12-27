Ціна Nebulas (NAS)
Поточна ціна Nebulas (NAS) сьогодні становить 0.00408305 USD з ринковою капіталізацією $ 185.78K USD. Ціна NAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nebulas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.25K USD
- зміна ціни Nebulas протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 45.50M USD
Отримуйте оновлення цін NAS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NAS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nebulas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nebulas до USD становила $ -0.0003304869.
За останні 60 днів зміна ціни Nebulas до USD становила $ -0.0005713113.
За останні 90 днів зміна ціни Nebulas до USD становила $ -0.0011918857139957875.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003304869
|-8.09%
|60 днів
|$ -0.0005713113
|-13.99%
|90 днів
|$ -0.0011918857139957875
|-22.59%
Останній аналіз цін Nebulas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nebulas is a next generation public blockchain, aiming for a continuously improving ecosystem. Based on its blockchain valuation mechanism, Nebulas proposes future-oriented incentive and consensus systems, and the ability to self-evolve without forking. Many in the crypto community are referring to Nebulas as “the new Google”. While the two are similar in a sense, they hold different use cases. Google is intended for day to day internet information searches, while Nebulas focuses on searches among decentralized applications (DApps), smart contracts, and user’s blockchain assets. Nebulas is being built on a decentralized search framework with open-source algorithms, verifiable computing, and distributed data stores.” Nebulas has three core features of its tech such as Nebulas Rank (NR), it is an Open source, core ranking algorithm based on “liquidity, propagation of users’ assets, and the interactivity between users.” and Nebulas Force (NF): “Nebulas Force (NF) provides the Nebulas blockchain & its distributed applications built on top, the capability to self-evolve”. Nebulas’s official website shows an international team of 14 core members, including Hitters Xu, founder and CEO of Nebulas (who also happens to be the founder of AntShares, now known as NEO). Xu is considered a pioneer in the blockchain industry, founding BitsClub (the very first Blockchain/Bitcoin community in China) in 2013 as well as popular ICO platform ICO 365. He also founded the crypto funds firm, FBG capital. On top of that, he directed an Alibaba financial arm (Ant Financial’s Blockchain Platform) and aided Google’s Search & Anti-Fraud team.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NAS до AUD
A$0.00653288
|1 NAS до GBP
￡0.0032256095
|1 NAS до EUR
€0.0038788975
|1 NAS до USD
$0.00408305
|1 NAS до MYR
RM0.0182512335
|1 NAS до TRY
₺0.1437641905
|1 NAS до JPY
¥0.6441011375
|1 NAS до RUB
₽0.4188800995
|1 NAS до INR
₹0.3490599445
|1 NAS до IDR
Rp65.8556359415
|1 NAS до PHP
₱0.2376743405
|1 NAS до EGP
￡E.0.2077047535
|1 NAS до BRL
R$0.0252740795
|1 NAS до CAD
C$0.0058387615
|1 NAS до BDT
৳0.4880469665
|1 NAS до NGN
₦6.320479739
|1 NAS до UAH
₴0.171324778
|1 NAS до VES
Bs0.20823555
|1 NAS до PKR
Rs1.1366802895
|1 NAS до KZT
₸2.137721658
|1 NAS до THB
฿0.138660378
|1 NAS до TWD
NT$0.1340465315
|1 NAS до CHF
Fr0.003674745
|1 NAS до HKD
HK$0.031684468
|1 NAS до MAD
.د.م0.0411979745