Сьогоднішня ціна Nebula Project (NBLA)

Поточна ціна Nebula Project (NBLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nebula Project:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46 USD

- зміна ціни Nebula Project протягом дня — +2.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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