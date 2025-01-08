Ціна Nebula Project (NBLA)
Поточна ціна Nebula Project (NBLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nebula Project:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46 USD
- зміна ціни Nebula Project протягом дня — +2.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nebula Project до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nebula Project до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nebula Project до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nebula Project до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.94%
|30 днів
|$ 0
|-88.42%
|60 днів
|$ 0
|-15.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nebula Project: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+2.94%
-6.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nebula is a DAO project forked from PIVX blockchain. Nebula will change corporate governance
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