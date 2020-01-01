Токеноміка Nebula Ai (NAIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Nebula Ai (NAIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nebula Ai (NAIX) Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.nebulanetwork.ai/ Whitepaper: https://docs.nebulanetwork.ai/ Купити NAIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nebula Ai (NAIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nebula Ai (NAIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,32K $ 15,32K $ 15,32K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,32K $ 15,32K $ 15,32K Історичний максимум: $ 0,00298629 $ 0,00298629 $ 0,00298629 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001532 $ 0,0001532 $ 0,0001532 Дізнайтеся більше про ціну Nebula Ai (NAIX)

Токеноміка Nebula Ai (NAIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nebula Ai (NAIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAIX, досліджуйте ціну токена NAIX в реальному часі!

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