Сьогоднішня ціна Nebula Ai (NAIX)

Поточна ціна Nebula Ai (NAIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,22K USD. Ціна NAIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nebula Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nebula Ai протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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