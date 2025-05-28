Ціна Nebula Ai (NAIX)
Поточна ціна Nebula Ai (NAIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,22K USD. Ціна NAIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nebula Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nebula Ai протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nebula Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nebula Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nebula Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nebula Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+20,91%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nebula Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0,99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.
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