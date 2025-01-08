Сьогоднішня ціна Nebula (NEBULA)

Поточна ціна Nebula (NEBULA) сьогодні становить 0.00141265 USD з ринковою капіталізацією $ 14.13K USD. Ціна NEBULA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nebula:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 278.31 USD

- зміна ціни Nebula протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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