Ціна Nebula (NEBULA)
Поточна ціна Nebula (NEBULA) сьогодні становить 0.00141265 USD з ринковою капіталізацією $ 14.13K USD. Ціна NEBULA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nebula:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 278.31 USD
- зміна ціни Nebula протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nebula до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nebula до USD становила $ -0.0005463178.
За останні 60 днів зміна ціни Nebula до USD становила $ -0.0003077373.
За останні 90 днів зміна ціни Nebula до USD становила $ -0.057611323102371695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005463178
|-38.67%
|60 днів
|$ -0.0003077373
|-21.78%
|90 днів
|$ -0.057611323102371695
|-97.60%
Останній аналіз цін Nebula: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Intuitive, seamless and fully-customizable multi-chain trading. Nebula offers the ability to create customized multi-chain trading layouts to fit their trading style and needs therefore giving an unparalleled experience. Users are able to monitor and trade deployments from several chains concurrently with zero friction using Nebula's Custom Feeds or trade with more in-depth information on Nebula's Live Feeds. Traders can also add promising tokens to their Watchlist for real-time updates amongst many more features.
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