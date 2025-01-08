Ціна NEAT (NEAT)
Поточна ціна NEAT (NEAT) сьогодні становить 0.056517 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.56K USD
- зміна ціни NEAT протягом дня — -10.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEAT до USD становила $ -0.00634753096416225.
За останні 30 днів зміна ціни NEAT до USD становила $ -0.0158690749.
За останні 60 днів зміна ціни NEAT до USD становила $ +0.0103049424.
За останні 90 днів зміна ціни NEAT до USD становила $ +0.00628806726976888.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00634753096416225
|-10.09%
|30 днів
|$ -0.0158690749
|-28.07%
|60 днів
|$ +0.0103049424
|+18.23%
|90 днів
|$ +0.00628806726976888
|+12.52%
Останній аналіз цін NEAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-10.09%
+3.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NEAT is the the first inscription built on NEAR Protocol, notable for its one-key mint function, decentralized nature, low transaction fees, and user-friendly interface.
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