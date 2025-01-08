Сьогоднішня ціна NEAT (NEAT)

Поточна ціна NEAT (NEAT) сьогодні становить 0.056517 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.56K USD

- зміна ціни NEAT протягом дня — -10.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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