Яка зараз ціна NEAR Intents Bridged USDT?

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) торгують за ₴43.92130555951623120000, що відображає зміну ціни на рівні -0.34% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає NEAR Intents Bridged USDT у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin, USDT часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують USDT сьогодні?

За останні 24 години USDT зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів NEAR Intents Bridged USDT?

Сьогодні в обігу знаходиться 2618523.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг USDT?

Наразі NEAR Intents Bridged USDT займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴115045366.81654828560000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати NEAR Intents Bridged USDT за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.34% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як NEAR Intents Bridged USDT порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin USDT демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.