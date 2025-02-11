Сьогоднішня ціна NDX6900 (NDX)

Поточна ціна NDX6900 (NDX) сьогодні становить 0.00009573 USD з ринковою капіталізацією $ 660.50K USD. Ціна NDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NDX6900:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.86K USD

- зміна ціни NDX6900 протягом дня — -3.02%

- циркуляційна пропозиція – 6.90B USD

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