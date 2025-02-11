Ціна NDX6900 (NDX)
Поточна ціна NDX6900 (NDX) сьогодні становить 0.00009573 USD з ринковою капіталізацією $ 660.50K USD. Ціна NDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NDX6900:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.86K USD
- зміна ціни NDX6900 протягом дня — -3.02%
- циркуляційна пропозиція – 6.90B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NDX6900 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NDX6900 до USD становила $ -0.0000420731.
За останні 60 днів зміна ціни NDX6900 до USD становила $ -0.0000672112.
За останні 90 днів зміна ціни NDX6900 до USD становила $ -0.0013518365180707722.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.02%
|30 днів
|$ -0.0000420731
|-43.94%
|60 днів
|$ -0.0000672112
|-70.20%
|90 днів
|$ -0.0013518365180707722
|-93.38%
Останній аналіз цін NDX6900: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-3.02%
-31.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NDX6900 Token is a meme token, created solely for entertainment and amusement, with absolutely no affiliation to any stocks, equities, or securities. Any perceived connection between NDX6900 and entities such as the "Stock Market" or "Nasdaq" is entirely coincidental, existing for satirical or comedic purposes. This token holds no inherent value, nor does it carry any expectation of generating financial return.
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