Сьогоднішня ціна NDB (NDB)

Поточна ціна NDB (NDB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.89K USD. Ціна NDB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NDB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.24 USD

- зміна ціни NDB протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 18.44M USD

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