Сьогоднішня ціна Ndau (NDAU)

Поточна ціна Ndau (NDAU) сьогодні становить 8.95 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NDAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ndau:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15 USD

- зміна ціни Ndau протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін NDAU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NDAU.