Ціна Ndau (NDAU)
Поточна ціна Ndau (NDAU) сьогодні становить 8.95 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NDAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ndau:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15 USD
- зміна ціни Ndau протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ndau до USD становила $ -0.001306392108405.
За останні 30 днів зміна ціни Ndau до USD становила $ +8.9664366750.
За останні 60 днів зміна ціни Ndau до USD становила $ +4.6454250050.
За останні 90 днів зміна ціни Ndau до USD становила $ +6.9872626288872648.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001306392108405
|-0.01%
|30 днів
|$ +8.9664366750
|+100.18%
|60 днів
|$ +4.6454250050
|+51.90%
|90 днів
|$ +6.9872626288872648
|+356.00%
Останній аналіз цін Ndau: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.01%
+19.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ndau is the world’s first buoyant virtual currency. It has been specifically optimized for the long-term store of value with resilient governance and safeguards designed to protect its holders. ndau has been designed with a unique monetary policy that encourages long-term holding and discourages active, speculative trading. ndau has the freedom to rise with increasing demand while mitigating downside volatility by reacting to real-time supply and demand conditions. Transfer ndau from an exchange to the ndau wallet app to earn Ecosystem Alignment Incentives (EAI). The holding of ndau is rewarded by steadily increasing EAI up to 10% based on the number of months held, coupled with an additional incentive up to 5% for holders who lock ndau in their wallets.
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