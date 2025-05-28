Ціна Ncoin (N)
Поточна ціна Ncoin (N) сьогодні становить 0,03846271 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна N до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ncoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ncoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ncoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ncoin до USD становила $ -0,0077703597.
За останні 60 днів зміна ціни Ncoin до USD становила $ -0,0199074679.
За останні 90 днів зміна ціни Ncoin до USD становила $ -0,05313762419913496.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0077703597
|-20,20%
|60 днів
|$ -0,0199074679
|-51,75%
|90 днів
|$ -0,05313762419913496
|-58,01%
Останній аналіз цін Ncoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Art trading is active globally, but it poses various issues such as fraud and forgery, as well as problems related to foreign exchange fees that come with cross-border transactions. On the Canvas N platform, you can trade not only in currencies such as KRW and USD but also using GalleryCoin. Through this, we can resolve issues related to foreign exchange and simplify overseas remittance. Additionally, by utilizing blockchain technology, we can prevent fraud and forgery, which are continuous issues in the art market, and guarantee trust in transactions between parties by preventing tax evasion and money laundering in the distribution process of artworks. By utilizing this technology, information related to the distribution of artworks can be permanently and immutably stored as a hash value. Additionally, artists themselves can store information on the blockchain to prove ownership of their assets' copyrights.
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