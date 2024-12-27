Ціна Nchart Token (CHART)
Поточна ціна Nchart Token (CHART) сьогодні становить 0.04228364 USD з ринковою капіталізацією $ 422.84K USD. Ціна CHART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nchart Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 840.25 USD
- зміна ціни Nchart Token протягом дня — +1.00%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nchart Token до USD становила $ +0.00041841.
За останні 30 днів зміна ціни Nchart Token до USD становила $ -0.0017094345.
За останні 60 днів зміна ціни Nchart Token до USD становила $ +0.0136401018.
За останні 90 днів зміна ціни Nchart Token до USD становила $ +0.00957880871159579.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041841
|+1.00%
|30 днів
|$ -0.0017094345
|-4.04%
|60 днів
|$ +0.0136401018
|+32.26%
|90 днів
|$ +0.00957880871159579
|+29.29%
Останній аналіз цін Nchart Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.00%
-8.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nchart Token (CHART) is the token of the Nchart ecosystem. Bots and future products by the Nchart team will integrate it as part of their revenue model. Nchart is used to provide charts for Dex Pairs, Ordinals, and NFT collections from chat applications. Kekotron is an MEV tool currently in the works by Nchart.
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