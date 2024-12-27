Сьогоднішня ціна Nchart Token (CHART)

Поточна ціна Nchart Token (CHART) сьогодні становить 0.04228364 USD з ринковою капіталізацією $ 422.84K USD. Ціна CHART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nchart Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 840.25 USD

- зміна ціни Nchart Token протягом дня — +1.00%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

Отримуйте оновлення цін CHART до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHART.