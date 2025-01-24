Ціна NBX (BYN)
Поточна ціна NBX (BYN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BYN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NBX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.61K USD
- зміна ціни NBX протягом дня — -32.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NBX до USD становила $ -0.000236978453225966.
За останні 30 днів зміна ціни NBX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NBX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NBX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000236978453225966
|-32.23%
|30 днів
|$ 0
|-56.39%
|60 днів
|$ 0
|-51.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NBX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
-32.23%
-48.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NBX is a DeFi platform powered by zkRollup, Users can swap, stake, farm and use automated routing on Ethereum and zkSync. The use of zero-knowledge proofs lets users benefit from fast transaction speed while maintaining privacy. With some dynamic features, NBX aims to draw a larger user-base with more vibrant activity for new platforms.
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