Сьогоднішня ціна NBX (BYN)

Поточна ціна NBX (BYN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BYN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NBX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.61K USD

- зміна ціни NBX протягом дня — -32.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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