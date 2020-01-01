Токеноміка NBM Lumite (NBMLUM) Дізнайтеся ключову інформацію про NBM Lumite (NBMLUM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NBM Lumite (NBMLUM) NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Офіційний вебсайт: https://game.nftbattleminers.com/ Whitepaper: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite Купити NBMLUM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NBM Lumite (NBMLUM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NBM Lumite (NBMLUM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 98,22K $ 98,22K $ 98,22K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 850,00M $ 850,00M $ 850,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 115,56K $ 115,56K $ 115,56K Історичний максимум: $ 0,0001803 $ 0,0001803 $ 0,0001803 Історичний мінімум: $ 0,00007463 $ 0,00007463 $ 0,00007463 Поточна ціна: $ 0,00011556 $ 0,00011556 $ 0,00011556 Дізнайтеся більше про ціну NBM Lumite (NBMLUM)

Токеноміка NBM Lumite (NBMLUM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NBM Lumite (NBMLUM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NBMLUM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NBMLUM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NBMLUM, досліджуйте ціну токена NBMLUM в реальному часі!

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