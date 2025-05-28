Сьогоднішня ціна NBM Lumite (NBMLUM)

Поточна ціна NBM Lumite (NBMLUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137,29K USD. Ціна NBMLUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NBM Lumite:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NBM Lumite протягом дня — +10,82%

- циркуляційна пропозиція – 850,00M USD

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