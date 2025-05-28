Ціна NBM Lumite (NBMLUM)
Поточна ціна NBM Lumite (NBMLUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137,29K USD. Ціна NBMLUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NBM Lumite:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NBM Lumite протягом дня — +10,82%
- циркуляційна пропозиція – 850,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NBM Lumite до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NBM Lumite до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NBM Lumite до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NBM Lumite до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10,82%
|30 днів
|$ 0
|+49,54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NBM Lumite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,62%
+10,82%
+23,81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.
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