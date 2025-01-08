Ціна NBL (NBL)
Поточна ціна NBL (NBL) сьогодні становить 0.00006501 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NBL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.66 USD
- зміна ціни NBL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NBL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NBL до USD становила $ -0.0000037762.
За останні 60 днів зміна ціни NBL до USD становила $ +0.0000032011.
За останні 90 днів зміна ціни NBL до USD становила $ -0.00000440294521908148.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000037762
|-5.80%
|60 днів
|$ +0.0000032011
|+4.92%
|90 днів
|$ -0.00000440294521908148
|-6.34%
Останній аналіз цін NBL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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