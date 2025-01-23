Ціна NazareAI (NAZAREAI)
Поточна ціна NazareAI (NAZAREAI) сьогодні становить 0.0019503 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна NAZAREAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NazareAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69M USD
- зміна ціни NazareAI протягом дня — -48.47%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NazareAI до USD становила $ -0.001835100639323916.
За останні 30 днів зміна ціни NazareAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NazareAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NazareAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001835100639323916
|-48.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NazareAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-17.43%
-48.47%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.
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