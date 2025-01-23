Сьогоднішня ціна NazareAI (NAZAREAI)

Поточна ціна NazareAI (NAZAREAI) сьогодні становить 0.0019503 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна NAZAREAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NazareAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69M USD

- зміна ціни NazareAI протягом дня — -48.47%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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