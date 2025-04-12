Сьогоднішня ціна Naym (NAYM)

Поточна ціна Naym (NAYM) сьогодні становить 0.0018256 USD з ринковою капіталізацією $ 147.65K USD. Ціна NAYM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Naym:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Naym протягом дня — -4.49%

- циркуляційна пропозиція – 80.80M USD

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