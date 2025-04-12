Ціна Naym (NAYM)
Поточна ціна Naym (NAYM) сьогодні становить 0.0018256 USD з ринковою капіталізацією $ 147.65K USD. Ціна NAYM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Naym:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Naym протягом дня — -4.49%
- циркуляційна пропозиція – 80.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Naym до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Naym до USD становила $ -0.0008753593.
За останні 60 днів зміна ціни Naym до USD становила $ -0.0015193457.
За останні 90 днів зміна ціни Naym до USD становила $ -0.0184745497286585.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.49%
|30 днів
|$ -0.0008753593
|-47.94%
|60 днів
|$ -0.0015193457
|-83.22%
|90 днів
|$ -0.0184745497286585
|-91.00%
Останній аналіз цін Naym: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-4.49%
-21.93%
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