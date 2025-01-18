Ціна Naxion (NXN)
Поточна ціна Naxion (NXN) сьогодні становить 0.091539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Naxion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.68K USD
- зміна ціни Naxion протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Naxion до USD становила $ +0.00020123.
За останні 30 днів зміна ціни Naxion до USD становила $ +0.0001887625.
За останні 60 днів зміна ціни Naxion до USD становила $ +0.1347628827.
За останні 90 днів зміна ціни Naxion до USD становила $ +0.065842704665440095.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020123
|+0.22%
|30 днів
|$ +0.0001887625
|+0.21%
|60 днів
|$ +0.1347628827
|+147.22%
|90 днів
|$ +0.065842704665440095
|+256.23%
Останній аналіз цін Naxion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+0.22%
+1.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Naxion is a Layer1 Public Blockchain mainnet that is suitable for the general use of a series of software and surrounding resources ecosystems that are based on distributed or open data hubs. Naxion offers users high level of security, fast speeds and affordable costs. It supports smart contracts and facilitates the creation of decentralized applications(DApps). NXN is created by mining as a proof-of-work (PoW) method. What makes Naxion special is that it overcomes the shortcomings of POW while remaining faithful to the basics of PoW blockchain. While adopting the POW method that most faithfully implements decentralization, it also adopts independently developed secure node technology to process transactions at a speed similar to the POS method (maximum 1500 TPS) and design an inexpensive gas fee structure. Fast speed and low-cost gas fee made it possible to build an independent network ecosystem without supporting a separate Layer 2 solution. Meanwhile, it is eco-friendly by preventing access to ASICS without providing a node, thereby preventing unnecessary power consumption in addition to the power required for node operation.
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