Сьогоднішня ціна Naxion (NXN)

Поточна ціна Naxion (NXN) сьогодні становить 0.091539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Naxion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.68K USD

- зміна ціни Naxion протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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