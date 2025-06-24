Сьогоднішня ціна NAVIX (NAVIX)

Поточна ціна NAVIX (NAVIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,99K USD. Ціна NAVIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NAVIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NAVIX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 14,61M USD

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