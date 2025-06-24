Ціна NAVIX (NAVIX)
Поточна ціна NAVIX (NAVIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,99K USD. Ціна NAVIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NAVIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NAVIX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 14,61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NAVIX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NAVIX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NAVIX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NAVIX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0,00%
|60 днів
|$ 0
|+16,89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NAVIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.
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