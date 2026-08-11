Сьогоднішня ціна Navio

Поточна ціна Navio (NAV) сьогодні становить $ 0,03434815, зі зміною 10,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAV до USD становить $ 0,03434815 за NAV.

Navio наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 646 663, з циркуляційною пропозицією у 77,08M NAV. Протягом останніх 24 годин NAV торгувався між $ 0,03419218 (мінімум) та $ 0,03855216 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,93, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NAV змінився на +0,43% за останню годину та на -0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 146,08.

Ринкова інформація щодо Navio (NAV)

Ринкова капіталізація $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Обсяг (за 24 год) $ 146,08$ 146,08 $ 146,08 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Циркуляційне постачання 77,08M 77,08M 77,08M Загальна пропозиція 77 077 429,0 77 077 429,0 77 077 429,0

Поточна ринкова капіталізація Navio — $ 2,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 146,08. Циркуляційна пропозиція NAV — 77,08M, зі загальною пропозицією 77077429.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,65M.