Токеноміка Navigate (NVG8) Дізнайтеся ключову інформацію про Navigate (NVG8), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Navigate (NVG8) Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Офіційний вебсайт: https://nvg8.io Whitepaper: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Купити NVG8 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Navigate (NVG8) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Navigate (NVG8), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 608,63K $ 608,63K $ 608,63K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 81,15M $ 81,15M $ 81,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,50M $ 7,50M $ 7,50M Історичний максимум: $ 0,055605 $ 0,055605 $ 0,055605 Історичний мінімум: $ 0,00495268 $ 0,00495268 $ 0,00495268 Поточна ціна: $ 0,00749993 $ 0,00749993 $ 0,00749993 Дізнайтеся більше про ціну Navigate (NVG8)

Токеноміка Navigate (NVG8): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Navigate (NVG8) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NVG8, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NVG8, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NVG8, досліджуйте ціну токена NVG8 в реальному часі!

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