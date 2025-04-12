Сьогоднішня ціна Navigate (NVG8)

Поточна ціна Navigate (NVG8) сьогодні становить 0.00536777 USD з ринковою капіталізацією $ 256.97K USD. Ціна NVG8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Navigate:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Navigate протягом дня — -2.97%

- циркуляційна пропозиція – 47.85M USD

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