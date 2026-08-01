Сьогоднішня ціна Naven Network

Поточна ціна Naven Network (NAVEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAVEN до USD становить $ 0 за NAVEN.

Naven Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68,490, з циркуляційною пропозицією у 1.00B NAVEN. Протягом останніх 24 годин NAVEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00175302, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NAVEN змінився на +6.45% за останню годину та на -46.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Naven Network (NAVEN)

Ринкова капіталізація $ 68.49K$ 68.49K $ 68.49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68.49K$ 68.49K $ 68.49K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Naven Network — $ 68.49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NAVEN — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68.49K.