Сьогоднішня ціна Nave Shares

Поточна ціна Nave Shares (NAVE) сьогодні становить $ 0.03043159, зі зміною 12.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAVE до USD становить $ 0.03043159 за NAVE.

Nave Shares наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,206.78, з циркуляційною пропозицією у 499.70K NAVE. Протягом останніх 24 годин NAVE торгувався між $ 0.02995562 (мінімум) та $ 0.03687352 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.232044, тоді як історичний мінімум — $ 0.02361133.

У короткостроковій динаміці NAVE змінився на +1.57% за останню годину та на -27.47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 762.49.

Ринкова інформація щодо Nave Shares (NAVE)

Ринкова капіталізація $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Обсяг (за 24 год) $ 762.49$ 762.49 $ 762.49 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Циркуляційне постачання 499.70K 499.70K 499.70K Загальна пропозиція 499,698.216762 499,698.216762 499,698.216762

Поточна ринкова капіталізація Nave Shares — $ 15.21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 762.49. Циркуляційна пропозиція NAVE — 499.70K, зі загальною пропозицією 499698.216762. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.21K.