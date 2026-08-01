Сьогоднішня ціна Navacoin

Поточна ціна Navacoin (NAVA) сьогодні становить $ 0.03955997, зі зміною 8.13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAVA до USD становить $ 0.03955997 за NAVA.

Navacoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 151,634, з циркуляційною пропозицією у 4.28M NAVA. Протягом останніх 24 годин NAVA торгувався між $ 0.03931697 (мінімум) та $ 0.04370246 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.76, тоді як історичний мінімум — $ 0.03931697.

У короткостроковій динаміці NAVA змінився на +0.57% за останню годину та на -21.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.57K.

Ринкова інформація щодо Navacoin (NAVA)

Ринкова капіталізація $ 151.63K$ 151.63K $ 151.63K Обсяг (за 24 год) $ 1.57K$ 1.57K $ 1.57K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Циркуляційне постачання 4.28M 4.28M 4.28M Загальна пропозиція 117,306,959.564 117,306,959.564 117,306,959.564

Поточна ринкова капіталізація Navacoin — $ 151.63K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.57K. Циркуляційна пропозиція NAVA — 4.28M, зі загальною пропозицією 117306959.564. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.64M.