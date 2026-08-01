Сьогоднішня ціна NAV

Поточна ціна NAV (NAV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAV до USD становить $ 0 за NAV.

NAV наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 456,971, з циркуляційною пропозицією у 197.21M NAV. Протягом останніх 24 годин NAV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04901168, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NAV змінився на +7.12% за останню годину та на -34.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 793.32.

Ринкова інформація щодо NAV (NAV)

Ринкова капіталізація $ 456.97K$ 456.97K $ 456.97K Обсяг (за 24 год) $ 793.32$ 793.32 $ 793.32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 456.97K$ 456.97K $ 456.97K Циркуляційне постачання 197.21M 197.21M 197.21M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація NAV — $ 456.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 793.32. Циркуляційна пропозиція NAV — 197.21M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 456.97K.