Ціна Nautilus Network (NTL)
Поточна ціна Nautilus Network (NTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nautilus Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.56 USD
- зміна ціни Nautilus Network протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nautilus Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nautilus Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nautilus Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nautilus Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|-28.14%
|60 днів
|$ 0
|-39.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nautilus Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.02%
-28.51%
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