Токеноміка Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Дізнайтеся ключову інформацію про Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Офіційний вебсайт: https://deuro.com/ Whitepaper: https://docs.deuro.com/ Купити NDEPS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,25M $ 5,25M $ 5,25M Загальна пропозиція: $ 13,85M $ 13,85M $ 13,85M Циркуляційна пропозиція: $ 13,85M $ 13,85M $ 13,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,25M $ 5,25M $ 5,25M Історичний максимум: $ 0,421108 $ 0,421108 $ 0,421108 Історичний мінімум: $ 0,378867 $ 0,378867 $ 0,378867 Поточна ціна: $ 0,378871 $ 0,378871 $ 0,378871 Дізнайтеся більше про ціну Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Токеноміка Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NDEPS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NDEPS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NDEPS, досліджуйте ціну токена NDEPS в реальному часі!

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