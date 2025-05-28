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Ціна Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

USD

Графік ціни Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) в реальному часі

$0,41597
$0,41597$0,41597
0,00%(1D)

Сьогоднішня ціна Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Поточна ціна Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) сьогодні становить 0,41597 USD з ринковою капіталізацією $ 11,16M USD. Ціна NDEPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Native Decentralized Euro Protocol Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 26,83M USD

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Цінові показники Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ -0,0000782855.
За останні 60 днів зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0000782855-0,01%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Останній аналіз цін Native Decentralized Euro Protocol Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,418781
$ 0,418781$ 0,418781

--

--

+2,16%

Ринкова інформація Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 11,16M
$ 11,16M$ 11,16M

--
----

26,83M
26,83M 26,83M

Що таке Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

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Ресурс Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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