Ціна Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)
Поточна ціна Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) сьогодні становить 0,41597 USD з ринковою капіталізацією $ 11,16M USD. Ціна NDEPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Native Decentralized Euro Protocol Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 26,83M USD
Отримуйте оновлення цін NDEPS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NDEPS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ -0,0000782855.
За останні 60 днів зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0000782855
|-0,01%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Native Decentralized Euro Protocol Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NDEPS до VND
₫10 665,88677
|1 NDEPS до AUD
A$0,6447535
|1 NDEPS до GBP
￡0,3078178
|1 NDEPS до EUR
€0,3660536
|1 NDEPS до USD
$0,41597
|1 NDEPS до MYR
RM1,7595531
|1 NDEPS до TRY
₺16,2353091
|1 NDEPS до JPY
¥60,0577486
|1 NDEPS до RUB
₽33,3815925
|1 NDEPS до INR
₹35,5113589
|1 NDEPS до IDR
Rp6 819,1792368
|1 NDEPS до KRW
₩572,1708947
|1 NDEPS до PHP
₱23,1029738
|1 NDEPS до EGP
￡E.20,715306
|1 NDEPS до BRL
R$2,3543902
|1 NDEPS до CAD
C$0,5698789
|1 NDEPS до BDT
৳50,7816176
|1 NDEPS до NGN
₦659,2209366
|1 NDEPS до UAH
₴17,3376296
|1 NDEPS до VES
Bs39,10118
|1 NDEPS до PKR
Rs117,1413117
|1 NDEPS до KZT
₸211,7952852
|1 NDEPS до THB
฿13,6396563
|1 NDEPS до TWD
NT$12,4874194
|1 NDEPS до AED
د.إ1,5266099
|1 NDEPS до CHF
Fr0,3410954
|1 NDEPS до HKD
HK$3,2570451
|1 NDEPS до MAD
.د.م3,8394031
|1 NDEPS до MXN
$8,0074225