Сьогоднішня ціна Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Поточна ціна Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) сьогодні становить 0,41597 USD з ринковою капіталізацією $ 11,16M USD. Ціна NDEPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Native Decentralized Euro Protocol Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Native Decentralized Euro Protocol Share протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 26,83M USD

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