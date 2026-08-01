Сьогоднішня ціна native coin

Поточна ціна native coin (NATIVE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NATIVE до USD становить $ 0 за NATIVE.

native coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 579,39, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NATIVE. Протягом останніх 24 годин NATIVE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NATIVE змінився на -0,35% за останню годину та на +0,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо native coin (NATIVE)

Ринкова капіталізація $ 16,58K$ 16,58K $ 16,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,58K$ 16,58K $ 16,58K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація native coin — $ 16,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NATIVE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,58K.