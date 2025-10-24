Актуальна ціна Nativ сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NTV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NTV на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nativ сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NTV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NTV на MEXC вже зараз.

Докладніше про NTV

Інформація про ціну NTV

Офіційний вебсайт NTV

Токеноміка NTV

Прогноз ціни NTV

Ціна Nativ (NTV)

Актуальна ціна 1 NTV до USD:

--
----
-27,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nativ (NTV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:49:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nativ (NTV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,15%

-27,49%

-64,06%

-64,06%

Актуальна ціна Nativ (NTV) становить --. За останні 24 години NTV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NTV становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NTV змінився на -0,15% за останню годину, -27,49% за 24 години та на -64,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nativ (NTV)

$ 26,69K
$ 26,69K$ 26,69K

--
----

$ 133,78K
$ 133,78K$ 133,78K

29,53B
29,53B 29,53B

148 000 000 000,0
148 000 000 000,0 148 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nativ — $ 26,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NTV — 29,53B, зі загальною пропозицією 148000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133,78K.

Історія ціни Nativ (NTV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nativ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nativ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nativ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nativ до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-27,49%
30 днів$ 0-93,02%
60 днів$ 0-94,34%
90 днів$ 0--

Що таке Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Nativ (NTV)

Прогноз ціни Nativ (USD)

Скільки коштуватиме Nativ (NTV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nativ (NTV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nativ.

Перегляньте прогноз ціни Nativ вже зараз!

NTV до місцевих валют

Токеноміка Nativ (NTV)

Розуміння токеноміки Nativ (NTV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NTV зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Nativ (NTV)

Скільки сьогодні коштує Nativ (NTV)?
Актуальна ціна NTV у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NTV до USD?
Поточна ціна NTV до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nativ?
Ринкова капіталізація NTV — $ 26,69K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NTV?
Циркуляційна пропозиція NTV — 29,53B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NTV?
NTV досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NTV?
Історична мінімальна ціна NTV становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NTV?
Актуальний обсяг торгівлі NTV за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NTV цього року?
NTV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NTV для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Nativ (NTV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

