Інформація щодо ціни Nativ (NTV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) -27,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -64,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -64,06%

Актуальна ціна Nativ (NTV) становить --. За останні 24 години NTV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NTV становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NTV змінився на -0,15% за останню годину, -27,49% за 24 години та на -64,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nativ (NTV)

Ринкова капіталізація $ 26,69K$ 26,69K $ 26,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 133,78K$ 133,78K $ 133,78K Циркуляційне постачання 29,53B 29,53B 29,53B Загальна пропозиція 148 000 000 000,0 148 000 000 000,0 148 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nativ — $ 26,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NTV — 29,53B, зі загальною пропозицією 148000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133,78K.