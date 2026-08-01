Сьогоднішня ціна National Trust Fund System

Поточна ціна National Trust Fund System (NTFS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NTFS до USD становить $ 0 за NTFS.

National Trust Fund System наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 86,122, з циркуляційною пропозицією у 999.89M NTFS. Протягом останніх 24 годин NTFS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01222876, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NTFS змінився на -12.82% за останню годину та на -24.59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо National Trust Fund System (NTFS)

Ринкова капіталізація $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K Циркуляційне постачання 999.89M 999.89M 999.89M Загальна пропозиція 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

Поточна ринкова капіталізація National Trust Fund System — $ 86.12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NTFS — 999.89M, зі загальною пропозицією 999885711.068386. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86.12K.