Токеноміка National Digital Asset Stockpile (NDAS) Дізнайтеся ключову інформацію про National Digital Asset Stockpile (NDAS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація National Digital Asset Stockpile (NDAS) National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone. Офіційний вебсайт: https://ndascoin.live/ Купити NDAS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни National Digital Asset Stockpile (NDAS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена National Digital Asset Stockpile (NDAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,00K $ 29,00K $ 29,00K Загальна пропозиція: $ 998,79M $ 998,79M $ 998,79M Циркуляційна пропозиція: $ 998,79M $ 998,79M $ 998,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 29,00K $ 29,00K $ 29,00K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Токеноміка National Digital Asset Stockpile (NDAS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки National Digital Asset Stockpile (NDAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NDAS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NDAS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NDAS, досліджуйте ціну токена NDAS в реальному часі!

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