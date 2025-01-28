Ціна National Digital Asset Stockpile (NDAS)
Поточна ціна National Digital Asset Stockpile (NDAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 597.26K USD. Ціна NDAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності National Digital Asset Stockpile:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.61K USD
- зміна ціни National Digital Asset Stockpile протягом дня — +27.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни National Digital Asset Stockpile до USD становила $ +0.00012818.
За останні 30 днів зміна ціни National Digital Asset Stockpile до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни National Digital Asset Stockpile до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни National Digital Asset Stockpile до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012818
|+27.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін National Digital Asset Stockpile: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+27.64%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.
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