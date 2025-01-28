Сьогоднішня ціна National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Поточна ціна National Digital Asset Stockpile (NDAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 597.26K USD. Ціна NDAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності National Digital Asset Stockpile:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.61K USD

- зміна ціни National Digital Asset Stockpile протягом дня — +27.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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