Сьогоднішня ціна Nation3 (NATION)

Поточна ціна Nation3 (NATION) сьогодні становить 8.95 USD з ринковою капіталізацією $ 173.15K USD. Ціна NATION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nation3:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.22 USD

- зміна ціни Nation3 протягом дня — +2.91%

- циркуляційна пропозиція – 19.35K USD

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