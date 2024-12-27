Ціна Nation3 (NATION)
Поточна ціна Nation3 (NATION) сьогодні становить 8.95 USD з ринковою капіталізацією $ 173.15K USD. Ціна NATION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nation3:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.22 USD
- зміна ціни Nation3 протягом дня — +2.91%
- циркуляційна пропозиція – 19.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nation3 до USD становила $ +0.252645.
За останні 30 днів зміна ціни Nation3 до USD становила $ -5.2142619450.
За останні 60 днів зміна ціни Nation3 до USD становила $ -6.3031771200.
За останні 90 днів зміна ціни Nation3 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.252645
|+2.91%
|30 днів
|$ -5.2142619450
|-58.25%
|60 днів
|$ -6.3031771200
|-70.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nation3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.91%
-20.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nation3 is a community movement towards creating a sovereign nation on the cloud. Its mission is to research, launch, and fund initiatives, products and services that are essential to a thriving cloud nation. The $NATION token will serve as the gateway to participate in the community Discord, participate in governance decisions, receive an NFT passport, and eventually to receive the services provided by the new cloud nation.
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