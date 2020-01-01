Токеноміка Nash Smart Finance (NASF) Дізнайтеся ключову інформацію про Nash Smart Finance (NASF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nash Smart Finance (NASF) Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Офіційний вебсайт: https://nashsmartfinance.io/ Whitepaper: https://docs.nashsmartfinance.io/ Купити NASF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nash Smart Finance (NASF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nash Smart Finance (NASF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 99,52K $ 99,52K $ 99,52K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 99,52K $ 99,52K $ 99,52K Історичний максимум: $ 0,00999217 $ 0,00999217 $ 0,00999217 Історичний мінімум: $ 0,00595173 $ 0,00595173 $ 0,00595173 Поточна ціна: $ 0,00995205 $ 0,00995205 $ 0,00995205 Дізнайтеся більше про ціну Nash Smart Finance (NASF)

Токеноміка Nash Smart Finance (NASF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nash Smart Finance (NASF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NASF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NASF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NASF, досліджуйте ціну токена NASF в реальному часі!

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