Сьогоднішня ціна Nash Smart Finance (NASF)

Поточна ціна Nash Smart Finance (NASF) сьогодні становить 0,00771611 USD з ринковою капіталізацією $ 77,17K USD. Ціна NASF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nash Smart Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nash Smart Finance протягом дня — +4,38%

- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD

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