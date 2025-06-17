Ціна Nash Smart Finance (NASF)
Поточна ціна Nash Smart Finance (NASF) сьогодні становить 0,00771611 USD з ринковою капіталізацією $ 77,17K USD. Ціна NASF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nash Smart Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nash Smart Finance протягом дня — +4,38%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nash Smart Finance до USD становила $ +0,00032363.
За останні 30 днів зміна ціни Nash Smart Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nash Smart Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nash Smart Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00032363
|+4,38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nash Smart Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,24%
+4,38%
-0,15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.
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