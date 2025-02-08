Сьогоднішня ціна Nash (NEX)

Поточна ціна Nash (NEX) сьогодні становить 0.111655 USD з ринковою капіталізацією $ 4.73M USD. Ціна NEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD

- зміна ціни Nash протягом дня — +2.72%

- циркуляційна пропозиція – 42.36M USD

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