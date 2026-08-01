Сьогоднішня ціна Nasdog

Поточна ціна Nasdog (NASDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NASDOG до USD становить $ 0 за NASDOG.

Nasdog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,621.36, з циркуляційною пропозицією у 906.22M NASDOG. Протягом останніх 24 годин NASDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NASDOG змінився на +0.04% за останню годину та на -24.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nasdog (NASDOG)

Ринкова капіталізація $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Циркуляційне постачання 906.22M 906.22M 906.22M Загальна пропозиція 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742

Поточна ринкова капіталізація Nasdog — $ 14.62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NASDOG — 906.22M, зі загальною пропозицією 906220607.8217742. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16.13K.